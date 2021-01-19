Переможний поєдинок проти Шальке став для Давіда Абрахама останнім у професійній кар'єрі. Цікаво, що сама зустріч завершилась дуже несподівано – капітан отримав оплески від партнерів та обмінявся футболками не з гравцями, як це буває зазвичай, а із арбітрами.

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Саме рішення завершити кар'єру капітан Айнтрахта мотивував любов'ю до сина: "Це було непросто. Але моєму синові Альфонсо вже 4,5 роки. На жаль, я бачуся з ним рідше, ніж хотілося б. Особливо, після початку пандемії. Я хочу бачити, як росте мій син – це те, що не можна замінити".

Після 178 поєдинків у футболці Айнтрахта Абрахам повернувся на батьківщину та нарешті матиме час для сина. Напередодні він підписав контракт із аматарським клубом Уракан де Чабас із провінції Санта-Фе та розпочав нову сторінку свого життя.

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