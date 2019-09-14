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Капелло назвав три клуби, які можуть поборотися за чемпіонство в Італії

11:11 271 Читать на русском
Капелло назвав три клуби, які можуть поборотися за чемпіонство в Італії
Фабіо Капелло / Getty Images

Легендарний італієць поділився думкою щодо боротьби за перемогу в Серії А 2019/20.

"Я бачу, що буде тристороння боротьба за скудетто між Ювентусом, Наполі та Інтером.

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У будь-якому випадку це буде захоплюючий і збалансований чемпіонат, оскільки приїхали гравці, які підняли його планку. Варто визнати, що останнім часом вона дещо впала", – наводить слова Капелло Football Italia.

Нагадаємо, упродовж останніх восьми сезонів чемпіоном Італії незмінно ставав Ювентус. Туринці вдало розпочали і поточну кампанію – дві перемоги в двох матчах. Інтер підтримує темп "зебр", а от Наполі вже втратив очки, поступившись саме чинному чемпіону.

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Теги
Фабіо Капелло Фабіо Капелло Інтер Інтер Ювентус Ювентус Наполі Наполі Італія
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