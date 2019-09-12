Саррі дебютує в кріслі тренера Ювентуса у матчі проти Фіорентини – фахівець переміг хворобу

Вболівальники Ювентуса нарешті зможуть привітати Мауріціо Саррі на чолі туринського клубу.

В рамках 3 туру Серії А Фіорентина прийматиме чинного чемпіона Італії. Господарям буде вдвічі важче, адже на матчі буде присутній наставник туринців Мауріціо Саррі, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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60-річний фахівець ще не був присутній на офіційних матчах своєї команди, адже боровся з пневмонією, яку у нього діагностували перед стартом сезону.

Після двох турів чемпіонату Італії Ювентус перебуває на другому місці, маючи в активі 6 очок. Поєдинок проти Фіорентини відбудеться 14 вересня, початок о 16:00.

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