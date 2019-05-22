Капарос офіційно покинув тренерський місток Севільї

Хоакін Капарос більше не є головним тренером іспанської Севільї.

Минулого року 63-річний іспанський спеціаліст заявляв, що завершує тренерську кар'єру, але покинув тренерський місток Севільї лише сьогодні, що підтвердив офіційний сайт андалусійців.

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Також зазначається, що вже екс-наставни к залишиться в структурі клубу і буде працювати під керівництвом спортивного та генерального директора Мончі.

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Зауважимо, що Капарос кілька разів очолював Севілью. Цього разу тренер прийняв команду у березні цього року. У цьому сезоні "червоно-білі" посіли 6 місце у чемпіонаті Іспанії.