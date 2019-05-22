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Капаррос официально покинул тренерский мостик Севильи

22 мая 18:45 21 Читати українською
Капаррос официально покинул тренерский мостик Севильи
Хоакин Капаррос / Соцсети

Хоакин Капаррос больше не является главным тренером испанской Севильи.

В прошлом году 63-летний испанский специалист заявлял, что завершает тренерскую карьеру, но покинул тренерский мостик Севильи только сегодня, что подтвердил официальный сайт андалусийцев.

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Также отмечается, что уже экс-наставник останется в структуре клуба и будет работать под руководством спортивного и генерального директора Мончи.

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Заметим, что Капаррос несколько раз возглавлял Севилью. На этот раз тренер принял команду в марте этого года. В этом сезоне "красно-белые" заняли 6 место в чемпионате Испании.

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Испания Хоакин Капаррос Хоакин Капаррос Севилья Севилья
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