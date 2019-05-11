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Двоє молодих українських футболістів відправляться на перегляд у Севілью та Еспаньйол

11 травня 13:42 3536 Читать на русском
Двоє молодих українських футболістів відправляться на перегляд у Севілью та Еспаньйол
Гліб Тетерук / Золотий талант

Севілья та Еспаньйол запросили на перегляд двох українських талантів, які наразі грають у київському Олімпіку U-19.

Юні українські футболісти Гліб Тетерук та Максим Пастернак влітку відправляться на перегляд у Севілью та Еспаньйол відповідно, повідомляє Золотий талант. Обидва зараз виступають у київському Олімпіку U-19.

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Тетерук у чемпіонаті ДЮФЛ грав за київський Чемпіон у Першій лізі та КОДЮСШ Арсенал у вищій лізі. Загалом провів 22 матчі.

Пастернак перебував у складі Львова у вищій лізі, а також за Опір та винниківський Рух у Першій лізі. Загалом провів 31 матч та забив 3 голи.

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