Ді Франческо очолить Севілью і відновить дует із Мончі, – ЗМІ

Колишній керманич італійської Роми Еусебіо Ді Франческо незабаром може повернутися до тренерської роботи.

Півфіналіст Ліги чемпіонів минулого року може очолити Севілью, повідомляє Tuttomercatoweb.

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За інформацією видання, Ді Франческо майже узгодив деталі 2-річного контракту з нервіонцями та готовий до нового виклику в Іспанії. Та передусім 49-річний тренер має домовитися з Ромою про розірвання все ще чинної угоди. Хоч тренер і був звільнений "вовками" в березні, та Рома продовжує йому платити зарплату.

У Севільї Ді Франческо відновить роботу зі спортивним директором Мончі, який займав аналогічну посаду в Римі та був звільнений через невдалу трансферну кампанію. У квітні він почав працювати на Рамон Санчес Пісхуані.

Відзначимо, що Севілья завершила сезон 2018/19 у Ла Лізі на 6-му місці та зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

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