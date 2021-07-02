Колишній голкіпер збірної Іспанії Сантьяго Каньїсарес став головним героєм відео, де демонструє правила збору урожаю пшениці.

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Легенда із захватом розповідає про зерно, поле, шкідників, а також похизувався чудовими навичками їзди на комбайні. Нагадаємо, кілька років тому Санті поховав свого сина, який страждав від важкої хвороби.

Каньїсарес відомий вболівальникам своїми виступами за Валенсію, Реал та збірну Іспанії.

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