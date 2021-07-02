Бывший голкипер сборной Испании Сантьяго Канисарес стал главным героем видео, где демонстрирует правила сбора урожая пшеницы.

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Легенда с восторгом рассказывает о зерне, поле, вредителях, а также похвастался превосходными навыками езды на комбайне. Напомним, несколько лет назад Санти похоронил своего сына, который страдал от тяжелой болезни.

Канисарес известен болельщикам своими выступлениями за Валенсию, Реал и сборную Испании.

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