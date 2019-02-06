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Кантона натякнув на повернення у Манчестер Юнайтед загадковою фотографією – букмекери вже приймають ставки

12:40 450 Читать на русском
Кантона натякнув на повернення у Манчестер Юнайтед загадковою фотографією – букмекери вже приймають ставки
Ерік Кантона / Фото з соцмереж

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Ерік Кантона може почати працювати у структурі клубу.

"Король Ерік" завантажив у соціальну мережу Instagram загадкову світлину, додавши до неї підпис: "Не можу нічого сказати, але вам це сподобається". Крім того Кантона прикріпив посилання на офіційний акаунт Манчестер Юнайтед.

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Після цього посту у британських ЗМІ почались розповсюджуватись чутки про те, що колишній футболіст може стати технічним директором "червоних дияволів", а букмекерські контори вважають його головним фаворитом на цю посаду.

Нагадаємо, француз виступав за Манчестер Юнайтед впродовж 1992-1997 років. З "манкуніанцями" Кантона 4 рази ставав чемпіоном Англії, 2 рази володарем Кубка Англії та 3 рази володарем Суперкубка країни.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ерік Кантона
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