Доля Сульшера у Манчестер Юнайтед буде залежати від результату матчів з ПСЖ в Лізі чемпіонів, – ЗМІ

Двоматчевий двобій проти ПСЖ у плей-офф Ліги чемпіонів стане вирішальним для норвезького фахівця на тренерському містку "червоних дияволів".

За інформацією The Sun, керівництво манкуніанського клубу запропонує Сульшеру, який зараз виконує обов'язки головного тренера, повноцінний контракт з клубом, якщо він зможе пройти паризький клуб у плей-офф Ліги чемпіонів.

Сульшер: Ми повинні стати Манчестером, який всі знали раніше

Саме результат матчів проти ПСЖ стане визначальним для Сульшера. До слова, манкуніанський клуб лише нещодавно втратив очки під керівництвом Уле Гуннара.

Окрім цього, Сульшер вже встиг увійти в історію МЮ. Саме він – перший тренер в історії Манчестер Юнайтед, який виграв 6 стартових матчів у чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу ЛЧ між Манчестер Юнайтед та ПСЖ запланований на 12 лютого, матч-відповідь відбудеться 6 березня.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ