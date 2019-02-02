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Доля Сульшера у Манчестер Юнайтед буде залежати від результату матчів з ПСЖ в Лізі чемпіонів, – ЗМІ

07:30 104 Читать на русском
Доля Сульшера у Манчестер Юнайтед буде залежати від результату матчів з ПСЖ в Лізі чемпіонів, – ЗМІ
Уле Гуннар Сульшер / Фото AP

Двоматчевий двобій проти ПСЖ у плей-офф Ліги чемпіонів стане вирішальним для норвезького фахівця на тренерському містку "червоних дияволів".

За інформацією The Sun, керівництво манкуніанського клубу запропонує Сульшеру, який зараз виконує обов'язки головного тренера, повноцінний контракт з клубом, якщо він зможе пройти паризький клуб у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Саме результат матчів проти ПСЖ стане визначальним для Сульшера. До слова, манкуніанський клуб лише нещодавно втратив очки під керівництвом Уле Гуннара.

Окрім цього, Сульшер вже встиг увійти в історію МЮ. Саме він – перший тренер в історії Манчестер Юнайтед, який виграв 6 стартових матчів у чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу ЛЧ між Манчестер Юнайтед та ПСЖ запланований на 12 лютого, матч-відповідь відбудеться 6 березня.

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Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
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Парі Сен-Жермен
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