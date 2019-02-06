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Кантона намекнул на возвращение в Манчестер Юнайтед загадочной фотографией – букмекеры уже принимают ставки

12:48 94 Читати українською
Кантона намекнул на возвращение в Манчестер Юнайтед загадочной фотографией – букмекеры уже принимают ставки
Эрик Кантона / Фото из соцсетей

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Эрик Кантона может начать работать в структуре клуба.

"Король Эрик" загрузил в социальную сеть Instagram загадочную фотографию, добавив к ней подпись: "Не могу ничего сказать, но вам это понравится". Кроме того Кантона прикрепил ссылку на официальный аккаунт Манчестер Юнайтед.

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После этого поста в британских СМИ начались распространяться слухи о том, что бывший футболист может стать техническим директором "красных дьяволов", а букмекерские конторы считают его главным фаворитом на эту должность.

Напомним, француз выступал за Манчестер Юнайтед в течение 1992-1997 годов. С "манкунианцами" Кантона 4 раза становился чемпионом Англии, 2 раза обладателем Кубка Англии и 3 раза обладателем Суперкубка страны.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Эрик Кантона
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