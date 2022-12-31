Канселу в своєму Instagram повідомив, що в його дім вдерлися чотири злодії та напали на нього та його родину. На світлині можна помітити поріз над правою бровою та синець – наслідки зустрічі з негідниками.

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"На жаль, сьогодні на мене напали четверо боягузів, які завдали мені болю та намагалися завдати шкоди моїй родині. Коли ви демонструєте спротив, ось що відбувається. Я не розумію, як існують люди з такою підлістю. Найголовніше для мене – це моя сім'я, і, на щастя, у них все добре. Після стількох перешкод у моєму житті це ще одна, яку я подолаю. Міцний і сильний, як завжди", – написав Жоау в Instagram.

"Ми шоковані та приголомшені тим, що Жоао Канселу та його сім’я стали жертвами крадіжки зі зломом у їхньому домі цього вечора, під час якої на Жоау також напали. Клуб підтримує Канселу та його сім'ю, і він допомагає поліції з розслідуванням цієї дуже серйозної справи", – відреагував Манчестер Сіті на цей інцидент.

Додамо, що "містянам" вже завтра, 1 січня, належить зіграти матч АПЛ проти Арсенала, початок о 14:30. Канселу в поточному сезоні провів 26 поєдинків за Ман Сіті у всіх змаганнях, у яких забив 3 голи та віддав 7 асистів.

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