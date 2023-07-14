"З того, що я знаю, зараз в УАФ, зокрема у комітеті збірних, знову повернулись до цієї теми.

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Я думаю, що тренерський склад буде вивчати Кілмана як футболіста, і паралельно наші функціонери будуть звертатись до футбольних інстанцій, щоб ще раз отримати якесь підтвердження, що Кілман уже все.

Була інформація, що Наполі пропонував Вулверхемптону 35 мільйонів євро за нього. Мені здається, якщо не останній клуб Серії А пропонує за нього стільки, то гравець того вартий", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше Кілман був близьким до збірної України, адже його мама народилась в Києві. Макс навіть отримав український паспорт і спілкувався з Андрієм Шевченком незадовго до Євро-2020, але ФІФА заборонила йому грати за "синьо-жовтих" – свого часу захисник провів 25 матчів за футзальну збірну Англії.

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