Франція, 9 тур

Лілль – Брест – 1:0

Гол: Язиджі, 6

Лор'ян – Ренн – 2:1

Голи: Омарі, 4 (авт), Туре, 45+1 – Бла, 21

Нант – Монпельє – 2:0

Голи: Молле, 44, Бамба, 74

Тулуза – Реймс – 1:1

Голи: Даллінга, 51 – Річардсон, 48

Монако – Метц –2:1

Голи: гравець №17, 42, 55 – Камара, 4

Ліон – Клермон – 1:2

Голи: Ож'є, 52 (авт) – Чам, 10, Магнін, 35

Лілль у так званому матчі за шість очок мінімально обіграв Брест. У паралельному матчі Рейс поділив очки з Тулузою. Ці два фактори в сумі дозволили команді Паулу Фонсеки піднятися на четверте місце, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Монако дозволив Ніцці насолоджуватися лідерством менше ніж добу. Монегаски здобули третю перемогу поспіль (цього разу над Метцом) і поки нікому не віддають перше місце в таблиці.

Ліон продовжує падіння. Гіршою ситуація вже й не може бути. У битві аутсайдерів "ткачі" програли Клермону, який і звільнив останнє місце для підопічних Фабіо Гроссо. Італійський фахівець досі не виграв жодного матчу.

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