Канали Футбол 1/2 не транслюватимуть АПЛ з наступного сезону: з'явиться нова альтернатива, – ЗМІ

Канали Футбол 1 та Футбол 2 не будуть показувати матчі АПЛ з сезону 2019/20, права викупив інший холдинг.

АПЛ не транслюватиметься каналах Футбол 1 та Футбол 2 з сезону 2019/20, повідомляє Sport Arena.

Права на показ англійської першості в України придбав холдинг Setanta. Поки що канал не працює в Україні, але планує запуститись у новому сезоні.

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Канали Футбол 1 та Футбол 2 мали права на трансляцію матчів англійського чемпіонату, починаючи з сезону 2010/11, придбавши їх восени 2010 року. Перед цим поєдинки АПЛ можна було переглянути на каналах Спорт 1 та Спорт 2.

На каналах Футбол залишаться матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Серії А. Швидше за все, вони продовжать показувати УПЛ, яка продаватиметься єдиним пулом.

Нагадаємо, чемпіонати Іспанії, Франції та Німеччини в Україні показує портал MEGOGO.

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