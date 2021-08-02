Жіночі збірні США та Канади зустрілись у поєдинку за путівку до фіналу футбольного турніру Олімпіади-2020. Перша половина гри пройшла з перевагою канадок у володінні м'ячем, однак голів до перерви глядачі не побачили.

УАФ підготувала чергове нововведення в жіночому футболі

У другому таймі американки перехопили ініціативу, проте 72-хвилина зустрічі стала для них фатальною. Тьєрна Девідсон завалила суперницю в штрафному майданчику, через що Катерина Монзуль переглянула відеоповтор епізоду та призначила пенальті. Канадка Джессі Флемінг його реалізувала та принесла своїй збірній путівку до фіналу Олімпіади-2020.

Зазначимо, що другий півфінал запланований також на сьогодні – зустрінуться збірні Австралії та Швеції. Фінал турніру запланований на 6 серпня.

Іспанія дотиснула Кот-д'Івуар та пробилася в 1/2 Олімпіади – історичний трилер з VAR і драмою захисників Барселони та МЮ