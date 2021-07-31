Олімпіада 2020. Футбол, чоловіки, 1/4 фіналу

Іспанія – Кот-д'Івуар – 5:2 (в овертаймі)

Голи: Ольмо, 30, Мір, 90+3, 117, 120, Оярсабаль, 98 (пен.) – Байлі, 10, Градель, 90+1

Іспанія швидко почала. Гравці Реал Сосьєдада розіграли класну стінку з вирішальним пасом п'ятою. Однак Меріно змарнував зусилля Оярсабаля. І тут у складі "Фурії Рохи" трапилася нова драма. Захисник Барселони Мінгеса, який тільки-но відновився від пошкодження, отримав нову травму і вже на 10 хвилині зійшов з поля. Замість правого фулбека вийшов центральний захисник Реала Вальєхо. Іспанці не встигли перебудуватися, і цим скористалися "слони". Кілька разючих атак лівим краєм, зароблений корнер і швидкий гол. Легендарний івуарієць Градель подав з кута поля, центрбек Манчестер Юнайтед Байлі виграв боротьбу в Гарсії та Торреса, які грали на Євро-2020. Відзначаємо, що Оярсабаль міг вибити після не сильного удару, але подумав, що снаряд летить повз ворота.

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Сімону, основному голкіперові національної збірної Іспанії, двічі дісталося у перші 20 хвилин. Спочатку свій же Пау Торрес наступив на руку, потім суперник грубо врізався. Черговий навіс з проблемного правого флангу іспанців. Дають фаворити подати, дають і пробити без перешкод – лишень приціл Дао завадив подвоєнню переваги африканців. Іспанії пощастило на 30 хвилині. Асенсіо розіграв, Меріно подав з правого краю. Захисник Торіно Сінго був першим на м'ячі, але невдало скинув воротарю. Ольмо вискочив з-за спини і прошив Тейпа. Черговий провал Торреса, Гарсії та Вальєхо в центрі штрафного – усі дивилися, як Дао без опіки пробивав із розвороту. Тільки диво-сейв Сімона врятував.

Класно розіграна триходівка (розрізний пас Торреса, продовження Міранди з флангу) завершилася голом Оярсабаля, але Мікель дещо випередив події. VAR взяття воріт справедливо скасував. Простий фланговий футбол Кот-д'Івуару приносить більше гостроти (4:1 за ударами у площину воріт при 76% контролю іспанців). І не дуже важливо, що європейці виграли більшість боротьби, а точність їхніх передач значно вища (89% на 67%). Ніби й регулярно пускають "слони" у свій штрафний, але далі встигають заблокувати майже всю загрозу.

Розкішний пас Педрі від лицьової лінії ідеально під удар Ольмо. Іспанія, утім, вмикає стару-недобру версію себе з жахливою реалізацією. Івуарійський воротар раптово дарує м'яч суперникам. Той же Педрі підбирає і вдруге віддає під удар. Асенсіо влучає у поперечину. Прем'єрна заміна африканців на 62 хвилині. Амад Діалло, який дістався Манчестер Юнайтед за 21 мільйон євро, відразу ж протягнув мяч і віддав під удар. На свою першу спробу після перерви івуарійці чекали 20 хвилин. Браян Хіль замінив Асенсіо. Провал іспанців у центрі поля. Діалло віддали на хід, кілька фінтів і удар з меж штрафного – Міранда в останню мить заблокував.

Оярсабаль і компанія бомбардували івуарійців уже навіть з меж воротарського. А забили андердоги. Гравець Генка Ебуе Куассі дав за спини, а Градель з рикошетом прошив Сімона. Здавалося, бути сенсації, але спрацював джокер Іспанії. Рафа Мір, замінивши Меріно у компенсований час, встиг відзначитися за хвилину на полі. Івуарійці влаштували клоунаду біля свого воротарського. Куассі не вибив, Байлі програв силову боротьбу. Нападник Вулверхемптона повівся, як хижак, і розстріляв голкіпера. Іспанія повторює свій драматичний похід на Євро-2020, де команда Луїса Енріке тричі грала овертайм на стадії плей-офф?

Вперше в історії Олімпійських Ігор під час матчу плей-офф футбольного турніру (серед жінок і чоловіків) команди забили 2 голи в компенсований до другого тайму час! Чергове фіаско Байлі. Пау Торрес пробивав на другому поверсі, захисник МЮ виставив руку. VAR цього разу на користь Іспанії. Оярсабаль у стилі Бруно Фернандеша впевнено реалізував пенальті, таки забивши свій гол. У додаткових таймах вийшли Солер, Монкайола і Кукурелья замість Педрі, Субіменді та Міранди відповідно. Подібними резервами івуарійці не володіють і близько. Суаліхо Айдара зробив лише 2 заміни. Рафа Мір обганяє Байлі, мов на велосипеді. Обвідний удар тягне Тейп, а Оярсабаль знову показує себе щедрою душею, якій не шкода змарнувати черговий момент.

Розвалюються африканці. Атака 3 в 2, Ольмо пасує, Мір з гострого кута прошиває кіпера. Цього разу Рафі асистує Оярсабаль. Повний розгром в овертаймі.