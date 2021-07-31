"Ми не одразу змусили клуби створити жіночі команди. Спершу дали кілька років для підготовки, інформували заздалегідь, що з цього сезону обов'язковою умовою для ліцензування буде наявність жіночої команди, яка бере участь в змаганнях.

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Це не має бути обов'язково Вища ліга. Командам дозволено взяти дівчаток, щоб вони брали участь у змаганнях і клуб займався їхнім розвитком. Сьогодні це обов'язок клубів УПЛ, а з наступного сезону – і команд Першої ліги. Чому ми поспішаємо з цим? Тому що попит на футболісток буде тільки збільшуватися", – заявив Протасов в коментарі Sport Arena.

Нагадаємо, цей сезон всі клуби УПЛ розпочали з жіночими командами у своїй структурі. До цього спонукав стратегічний план розвитку жіночого футболу в Україні на 2020-2024 роки, затверджений Виконкомом УАФ.

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