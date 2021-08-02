Женские сборные США и Канады встретились в поединке за путевку в финал футбольного турнира Олимпиады-2020. Первая половина игры прошла с преимуществом канадок во владении мячом, однако голов до перерыва зрители не увидели.

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Во втором тайме американки перехватили инициативу, однако 72-я минута встречи стала для них роковой. Тьерни Дэвидсон завалила соперницу в штрафной, из-за чего Екатерина Монзуль пересмотрела видеоповтор эпизода и назначила пенальти. Канадка Джесси Флеминг его реализовала и принесла своей сборной путевку в финал Олимпиады-2020.

Отметим, что второй полуфинал запланирован также на сегодня – встретятся сборные Австралии и Швеции. Финал турнира запланирован на 6 августа.

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