У Роберта Лєвандовскі, Томаса Мюллєра та Мануеля Нойєра контракти з Баварією завершуються влітку 2023-го. У мережі з'являється багато спекуляцій, особливо щодо польського супербомбардира.

"Я не розумію цієї метушні та паніки. Всі троє мають контракти з Баварією на наступний сезон. Як я вже казав, ми незабаром сядемо і все обговоримо. Продовження співпраці з цими футболістами – наш пріоритет.

Хто сказав, що ми сумніваємося? Просто такі переговори тривають не один день. У гравців є певні очікування, у нас є. Потрібно все відверто обговорити. За одну зустріч неможливо втрясти всі деталі, їх буде декілька.

Я вважаю, що у Лєвандовскі немає жодної необхідності йти з Баварії. У нього тут є все. Роберт виграв з командою всі турніри та став найкращим футболістом року від ФІФА. Гравці розуміють, які можливості відкриває Баварія", – сказав Кан в програмі Sportstudio.

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