У Роберта Левандовски, Томаса Мюллера и Мануэля Нойера контракты с Баварией истекают летом 2023-го. В сети появляется много спекуляций, особенно в отношении польского супербомбардира.

"Я не понимаю этой суеты и паники. У всех трех есть контракты с Баварией на следующий сезон. Как я уже говорил, мы вскоре сядем и все обсудим. Продолжение сотрудничества с этими футболистами – наш приоритет.

Кто сказал, что мы сомневаемся? Просто такие переговоры длятся не один день. У игроков есть определенные ожидания, у нас есть. Надо все откровенно обсудить. За одну встречу невозможно утрясти все детали, их будет несколько.

Я считаю, что у Левандовски нет никакой необходимости уходить из Баварии. У него здесь все есть. Роберт выиграл с командой все турниры и стал лучшим футболистом от ФИФА. Игроки понимают, какие возможности открывает Бавария", – сказал Кан в программе Sportstudio.

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