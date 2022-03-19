Берлінці на виїзді не змогли нічого запропонувати підопічним Юліана Нагельсманна. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Баварія на власному полі приймала Уніон. У першому колі берлінці поступились мюнхенцям з рахунком 2:5, тож планували реванш. Натомість пропустили навіть більше.

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Ще у першому таймі Коман і Куассі окреслили плани "Ротен" на позитивний підсумковий результат, а Лєвандовскі з пенальті на останній хвилині фактично зняв питання щодо переможця. По перерві поляк оформив дубль і вкотре увійшов в історію німецького футболу.

У поточному розіграші Бундесліги Роберт записав у свій актив вже 31 м'яч. Таким чином, вже 5-й сезон поспіль він забиває 30+ голів і повторив рекорд легендарного форварда Герда Мюллера. Цікаво, що жодному іншому футболісту не вдавалося забити більше 30 голів у Бундеслізі частіше, ніж один раз.

Перемога принесла Баварії 63 очки і закріпила на першій сходинці турнірної таблиці, Уніон з 38-ма пунктами залишився восьмим.

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