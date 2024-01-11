Збірна Гамбії потрапила в неприємну ситуацію під час поїздки на КАН.

Гамбійські футболісти знепритомніли через брак кисню в літаку дорогою на Кубок Африки. Про це повідомляє Daily Mail.

Учасник Кубка Африки відмовляється їхати на турнір – він пішов на шантаж

За кілька хвилин після зльоту літак із командою і тренерським штабом розвернувся і здійснив аварійну посадку в аеропорту Банжула, оскільки запаси кисню на борту закінчувалися.

За словами гравця збірної Сайді Джанко, після посадки в літак багато футболістів відчули запаморочення, головний біль через спеку і брак кисню. Після зльоту ситуація погіршилася попри запевнення екіпажу, що незабаром в салоні буде ввімкнено кондиціонер.

Збірна Гамбії вдруге у своїй історії пробилися у фінальну частину КАН. "Скорпіони" потрапили в одну групу з Сенегалом, Камеруном та Гвінеєю.

Нагадаємо, що Кубок африканських націй відбудеться в Кот-д'Івуарі з 13 січня по 11 лютого.

Як Маркевич перейшов у контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстів Футбол 24 у 2023-му – марафон різдвяного чтива!