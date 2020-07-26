Кан назвав фаворита на місце у воротах Баварії між Нюбелем та Нойєром

"Я трохи поговорив з Нюбелем. Перехід до Баварії – дуже серйозний крок, я сам відчував це як гравець. Спочатку потрібно адаптуватися, познайомитися з товаришами по команді і тренерським штабом, а потім потрібно постаратися закріпитися в команді – все поступово.

Нойєр зізнався, коли завершить кар'єру гравця

Нюбель сам сказав, що для нього це середньостроковий виклик. Тим самим він погодився з тим, що йому може знадобитися рік або два, щоб витіснити Нойєра з основи, який, наразі, є беззаперечним першим номером мюнхенців", – наводить слова Кана офіційний сайт Бундесліги.

Нагадаємо, Нюбель став гравцем Баварії влітку цього року, зі скандалом покинувши Шальке. Цікаво, що Нойєр неодноразово заявляв, що не збирається поступатись місцем у воротах мюнхенського клубу.

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