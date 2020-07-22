Нойєр зізнався, коли завершить кар'єру гравця

"У кожного футболіста лише одна кар'єра. Коли ви закінчите, то шляху назад немає.

Нойєр вляпався у екстремістський скандал – відео з голкіпером Баварії підірвало мережу

Якщо футбол стане для мене тягарем, я зроблю так, як зробив Філіп Лам (легенда Баварії завершив кар'єру в 34 роки – прим.). Але наразі у мене все ще є велика жага до футболу. Завжди є титули, які ще потрібно виграти", – цитує Нойєра твіттер Bayern & Germany з посиланням на інтерв'ю 11 Freunde.

Нагадаємо, нещодавно 34-річний голкіпер продовжив контракт з Баварією на три сезони. За свою кар'єру він вісім разів вигравав Бундеслігу, шість разів Кубок Німеччини і Лігу чемпіонів 2012/13. Також в його активі "золото" мундіалю 2014 року зі збірною Німеччини.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?