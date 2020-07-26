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Кан назвал фаворита на место в воротах Баварии между Нюбелем и Нойером

00:29 - Читати українською
Кан назвал фаворита на место в воротах Баварии между Нюбелем и Нойером
Мануэль Нойер и Александер Нюбель / imago images

Члена совета директоров Баварии Оливер Кан прокомментировал спор между Александером Нюбелем и Мануэлем Нойером насчет позиции основного голкипера клуба.

"Я немного поговорил с Нюбелем. Переход в Баварию – очень серьезный шаг, я сам чувствовал это как игрок. Сначала нужно адаптироваться, познакомиться с товарищами по команде и тренерским штабом, а затем нужно постараться закрепиться в команде – все постепенно.

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Нюбель сам сказал, что для него это среднесрочный вызов. Тем самым он согласился с тем, что ему может понадобиться год или два, чтобы вытеснить Нойера из основы, который, пока, является безоговорочным первым номером мюнхенцев", – приводит слова Кана официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, Нюбель стал игроком Баварии летом этого года, со скандалом покинув Шальке. Интересно, что Нойер неоднократно заявлял, что не собирается уступать место в воротах мюнхенского клуба.

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Теги
Мануэль Мануэль Нойер Александер Александер Нюбель Бавария Бавария Германия Олівер Кан
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