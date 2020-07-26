Кан назвал фаворита на место в воротах Баварии между Нюбелем и Нойером

"Я немного поговорил с Нюбелем. Переход в Баварию – очень серьезный шаг, я сам чувствовал это как игрок. Сначала нужно адаптироваться, познакомиться с товарищами по команде и тренерским штабом, а затем нужно постараться закрепиться в команде – все постепенно.

Нойер признался, когда завершит карьеру игрока

Нюбель сам сказал, что для него это среднесрочный вызов. Тем самым он согласился с тем, что ему может понадобиться год или два, чтобы вытеснить Нойера из основы, который, пока, является безоговорочным первым номером мюнхенцев", – приводит слова Кана официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, Нюбель стал игроком Баварии летом этого года, со скандалом покинув Шальке. Интересно, что Нойер неоднократно заявлял, что не собирается уступать место в воротах мюнхенского клуба.

Эротическая пауза: они кричали от наслаждения, когда Доннарумма остановил Малиновского, и еще 23 страстные дамы