КАН, 2-й тур

Група D

Мавританія – Ангола – 2:3

Голи: Амара, 43 Койта, 58 – Желсон, 30, 50, Жілберту, 53

Група Е

Туніс – Малі – 1:1

Голи: Рафія, 20 – Сінайоко, 10

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Мавританія та Ангола видали результативний матч і заплутали розклади в турнірній таблиці. Желсон став одним з героїв матчу, оформивши дубль. За Мавританію відзначився шедевром Койта, який потужним ударом забив з-за меж штрафного майданчика. У підсумку зустріч закінчилася з рахунком 2:3 на користь Анголи, яка тепер очолює свою групу.

В групі Е Туніс, який сенсаційно програв в минулому турі Намібії, зустрічався з Малі. Команди в першому таймі обмінялися голами. Попри те, що малійці контролювали м'яч, суперник не дозволяв вільно гуляти у своєму штрафному майданчику. Після перерви команди діяли обережно, а голів публіка не побачила.

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