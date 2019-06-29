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КАН-2019: Мавританія здобула перше очко на турнірі, розписавши нічию з Анголою

19:50 36 Читать на русском
КАН-2019: Мавританія здобула перше очко на турнірі, розписавши нічию з Анголою
Мавританія – Ангола / Фото CAF

Відбувся черговий поєдинок другого туру Кубка африканських націй-2019.

КАН-2019, 2-й тур

Група E

Мавританія – Ангола – 0:0

Група F

Камерун – Гана – початок о 20:00

Бенін – Гвінея-Бісау – початок о 23:00

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Маританія та Ангола не змогли виявити сильнішого в очній дуелі. Аусайдери групи Е залишились на своїх місцях. Ангола посідає третю сходинку групи Е, Мавританія – 4-ту. Лідером групи є збірна Малі.

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Теги
Світ Ангола Ангола Кубок африканських націй Мавританія Мавританія
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