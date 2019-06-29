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КАН-2019: Мавритания завоевала первое очко на турнире, расписав ничью с Анголой

19:50 18 Читати українською
КАН-2019: Мавритания завоевала первое очко на турнире, расписав ничью с Анголой
Мавритания – Ангола / Фото CAF

Состоялся очередной поединок второго тура Кубка африканских наций-2019.

КАН-2019, 2-й тур

Группа E

Мавритания – Ангола – 0:0

Группа F

Камерун – Гана – начало в 20:00

Бенин – Гвинея-Бисау – начало в 23:00

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Маритания и Ангола не смогли выявить сильнейшего в очной дуэли. Аусайдеру группы Е остались на своих местах. Ангола занимает третье место группы Е, Мавритания – 4-е. Лидером группы является сборная Мали.

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Теги
Мир Ангола Ангола Кубок африканских наций Мавритания Мавритания
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