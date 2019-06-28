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КАН-2019: Туніс та Малі розписали результативну нічию

19:40 54 Читать на русском
КАН-2019: Туніс та Малі розписали результативну нічию
Туніс – Малі / Фото CAF

Відбулись чергові поєдинки другого туру Кубка африканських націй-2019.

КАН-2019, 2-й тур

Група E

Туніс – Малі – 1:1

Голи: Хазрі, 70 – Самассеку, 60

Група D

Марокко – Кот-д’Івуар – початок о 20:00

Південна Африка – Намібія – початок о 23:00

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Туніс виглядав переконливіше за суперника у першому таймі поєдинку, але після перерви рахунок відкрили саме гравці Малі. Номінальні господарі змогли вирвати нічию завдяки голу Вахбі Хазрі. Малі очолює групу E, Туніс – другий.

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Теги
Світ Малі Малі Туніс Туніс Кубок африканських націй
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