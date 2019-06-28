КАН-2019: Туніс та Малі розписали результативну нічию

Іспанія — 21:40 1
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Реал планує підписати зірку Євро-2019 U-21 – майбутнє Луніна під загрозою
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Венесуела – Аргентина: стартові склади на матч 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019Світ — 21:20 264
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Трансфер Маліновського під загрозою зриву – директор Генка розкрив причиниІталія — 20:32 1193
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Зозуля може залишитись в Альбасете – форвард відмовився від кількох пропозиційІспанія — 18:10 1233
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Ярмоленко повертається у Вест Хем, але 2 людини ускладнюють його перспективи – англійські ЗМІ про майбутнє українцяАнглія — 16:40 4524