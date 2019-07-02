КАН-2019: Камерун не впорався з Беніном, Гана переграла Гвінею-Бісау, Туніс зіграв внічию з Мавританією

У матчі 3 туру групового етапу Кубка африканських націй Гана перемогла Гвінею-Бісау, тоді як Камерун розписав мирову із Беніном. В іншій групі Туніс зіграв внічию з Мавританією, а Малі мінімально переграла Анголу.

Кубок африканських націй. Група F, 3 тур

Бенін – Камерун – 0:0

Гвінея-Бісау – Гана – 0:2

Голи: Дж. Айю, 46, Томас, 72

Група Е

Ангола – Малі – 0:1

Гол: Айдара, 37

Мавританія – Туніс – 0:0

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У матчі останнього туру групового етапу Кубка африканських націй Камерун зустрівся з Беніном. Камерунцям бажано було перемагати для виходу у плей-офф з 1 сходинки, але вони не впорались із цим завданням та зіграли в суху нічию.

Гана, у свою чергу, переграла Гвінею-Бісау завдяки голам Джордана Айю та Томаса і посіла 1 позицію у групі, тоді як Камерун фінішував другим. 3 сходинку посів Бенін і вийшов в 1/8 фіналу.

У групі Е Малі завдяки голу Амаду Айдара мінімально переграла Анголу і не пустила її у плей-офф, натомість сама вийшла в 1/8 фіналу з 1 сходинки.

Туніс втретє зіграв внічию, але зумів влізти у плей-офф з 2 позиції з 3 очками.