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КАН-2019 Камерун не справился с Бенином, Гана переиграла Гвинею-Бисау

20:55 49 Читати українською
КАН-2019 Камерун не справился с Бенином, Гана переиграла Гвинею-Бисау
Гана / Ассоциация футбола Ганы

В матче 3 тура группового этапа Кубка африканских наций Гана победила Гвинею-Бисау, тогда как Камерун расписал мировую с Бенином.

Кубок африканских наций. Группа F, 3 тур

Бенин – Камерун – 0:0

Гвинея-Бисау – Гана – 0:2

Голы: Дж. Айю, 46, Томас, 72

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В матче последнего тура группового этапа Кубка африканских наций Камерун встретился с Бенином. Камерунцам желательно было побеждать для выхода в плей-офф с 1 строчки, но они не справились с этой задачей и сыграли в сухую ничью.

Гана, в свою очередь, переиграла Гвинею-Бисау благодаря голам Джордана Айю и Томаса и заняла 1 позицию в группе, тогда как Камерун финишировал вторым. 3 место занял Бенин и сохраняет шансы на 1/8 финала.

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Теги
Мир Кубок африканских наций Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау КАН-2019 Камерун Камерун Гана Гана Бенин
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