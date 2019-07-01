КАН-2019: Марокко на останніх секундах переграло ПАР, Кот-д'Івуар розгромив Намібію

У матчі 3 туру групового етапу Кубка африканських націй ПАР поступилась Марокко, тоді як Кот-д'Івуар розбив Намібію.

Кубок африканських націй. Група D, 3 тур

Намібія – Кот-д'Івуар – 1:4

Голи: Каматука, 71 – Градель, 39, Серей Діє, 58, Заа, 84, Корне, 89

ПАР – Марокко – 0:1

Гол: Буссуфа, 90

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Марокко у матчі 3 туру групи D зустрілось із ПАР. Команді з північної Африки вистачало 1 очка заради 1 сходинки у квартеті, африканцям бажано було перемагати для збільшення шансів на плей-офф. Поєдинок ішов до нічиєю, поки Буссуфа не вразив ворота південноафриканців на 90-й хвилині матчу.

Таким чином, Марокко набрало 9 очок і вийшло у плей-офф з 1 сходинки, ПАР фінішував третім із 3 пунктами, але ще зберігає шанси на 1/8 фіналу.

Кот-д'Івуар зіграв проти аутсайдера групи Намібії. "Слони" не мали особливих проблем із опонентом і здобули розгромну перемогу. Намібія лише тимчасово повернула інтригу на 71-й хвилині зустрічі зусиллями Каматуки. Івуарійці вийшли до 1/8 фіналу з 2 сходинки.