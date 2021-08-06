Фанаты Барселоны взорвались гневом после новости об уходе Лионеля Месси из клуба.

Возле Камп Ноу и клубной базы собираются толпы с отчаянными призывами сохранить 34-летнего аргентинца.

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Часть ярости перекинулась на ПСЖ и Хавьера Тебаса. Французскому гранду уже приписывают будущую "кражу" Лионеля, а президент Ла Лиги якобы мешал Барселоне удержать легенду. Болельщики держат в руках плакаты: "F*ck you Tebas, f*ck you PSG". Досталось и Гризманну. Француз услышал несколько неприятных обвинений на въезде в базу: "Это ты виноват в том, что Месси ушел!".

Напомним, вчера Барселона официально подтвердила, что не может продлить контракт с Месси. Формально нападающий получил статус свободного агента еще 1 июля.

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