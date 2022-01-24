Кубок африканських націй, 1/8 фіналу

Камерун – Комори – 2:1

Голи: Екамбі, 30, Абубакар, 70 – М'Шангама, 81

Вилучення: Абду, 7 (Комори)

Поєдинок викликав великий інтерес ще до стартового свистка. Комори, які вперше у своїй історії пробилися у фінальну частину Кубка Африки і одразу сенсаційно вийшли в плей-офф, втратили всіх трьох воротарів на матч проти господаря турніру. Основний кіпер Салім Бен Бойна зазнав травми у матчі з Ганою, а обидва його дублери здали позитивні тести на коронавірус. Один з воротарів – Алі Ахамада – здав негативний тест, але це не допомогло. За правилами ковід-протоколу, які діють впродовж турніру, навіть після видужання гравець має відбути 5-денний карантин з моменту здачі позитивного тесту (22 січня).

Організатори не дозволили Коморам викликати іншого голкіпера. Відповідно, місце у воротах змушений був зайняти номінальний захисник Чакер Аладюр, який виступає за французький Аяччо (лише три зіграні хвилини у сезоні 2021/22). У таких умовах (в запасі у Коморських островів було тільки 7 гравців), шансів у андердога проти камерунців майже не було. Аладюру, зріст якого складає 172 сантиметри, навіть нормальної форми не змогли зробити – із ситуації виходили, як могли.

Цікаво, що перший момент виник якраз біля воріт Камеруна. Не надто впевнено зіграв Андре Онана, який невдало парирував удар зі штрафного, але захисник підстрахував кіпера Аякса. На 6-й хвилині Комори отримали ще один удар – пряма червона картка для Абду за грубий підкат прямою ногою в гомілкостоп суперника.

5 сальто поспіль: голкіпер розкішно відсвяткував вихід у чвертьфінал Кубка Африки

Перший удар від господарів. Абубакар трохи не влучив у нижній кут. Камерун створив ще кілька нагод, але у площину воріт з польовим гравцем пробити так і не вдавалося. Комори проти іменитого суперника трималися доволі впевнено. Лише на 25-й хвилині Аладюр вперше вступив у гру, але не після удару по воротах, а вчасно вийшовши на перехоплення. При цьому зіграв головою в межах штрафного майданчика – може, йому не сказали, що він сьогодні може використовувати руки?

Перший удар у площину завершився голом. На 30-й хвилині Аладюр не врятував після удару Екамбі метрів з 12-ти. І тут же Комори могли забивати у відповідь, але подвійний сейв Онана врятував Камерун! Це був останній момент у першому таймі. Камерун лише раз пробив у площину воріт з польовим гравцем і забив. Натомість Онана одразу тричі вступав у гру – Комори героїчно трималися і намагалися давати бій.

В дебюті другого тайму Камерун міг забивати вдруге, але захисник у рукавичках зробив перший сейв, зреагувавши на удар Абубакара! Комори у відповідь могли організувати вихід віч-на-віч – завадив невдалий прийом м'яча.

Що витворив Аладюр? Це божевілля! Лівий захисник, а нині воротар здійснив подвійний сейв, зірвавши овації. Дивовижно! Шоковані були навіть коморці. На 65-й хвилині не врятував і Аладюр, але гол Абубакара був скасований через офсайд. Ще в одному епізоді гостей врятувала стійка.

Камерун таки зміцнив свою перевагу. Екс-карпатівець Мартін Онгла асистував Абубакару, який фінтом у стилі бразильця Роналдо поклав на газон Аладюра і вразив ворота. Шостий гол Венсана на Кубку Африки – він зміцнив лідерство в бомбардирських перегонах.

Здавалося, доля матчу вирішена, але й тут Комори не здалися. Аутсайдер пішов в атаку і забив розкішний гол! Юссуф М'Шангама записав до свого активу справжній шедевр. Божевільний удар зі штрафного метрів з 35-ти – стрибок Онана був марним.

На більше андердога не вистачило. Аладюр на останніх секундах записав до свого активу ще один сейв і точно стане найобговорюванішою персоною сьогоднішнього дня Кубка Африки.

Камерун прогнозовано вийшов у чвертьфінал і зіграє з Гамбією. Казка Коморських островів на Кубку Африки завершилася. Команда з честю покидає турнір, сенсаційно вийшовши у плей-офф, а в 1/8 фіналу здобула багато симпатій, достойно програвши фавориту. Без номінального голкіпера і в меншості з 7-ї хвилини – шансів не було, але Комори билися. Браво!