Кубок африканских наций, 1/8 финала

Камерун – Коморы – 2:1

Голы: Экамби, 30, Абубакар, 70 – М'Шангама, 81

Удаление: Абду, 7 (Коморы)

Поединок вызвал большой интерес еще до стартового свистка. Коморы, которые впервые в своей истории пробились в финальную часть Кубка Африки и сразу сенсационно вышли в плей-офф, потеряли всех трех вратарей на матч против хозяина турнира. Основной кипер Салим Бен Бойна получил травму в матче с Ганой, а оба его дублера сдали положительные тесты на коронавирус. Один из вратарей – Али Ахамада – сдал отрицательный тест, но это не помогло. По правилам ковид-протокола, действующих в течение турнира, даже после выздоровления игрок должен отбыть 5-дневный карантин с момента сдачи положительного теста (22 января).

Организаторы не позволили Коморам вызвать другого голкипера. Соответственно, место в воротах вынужден был занять номинальный защитник Чакер Аладюр, выступающий за французский Аяччо (лишь три сыгранных минуты в сезоне 2021/22). В таких условиях (в запасе у Коморских островов было только 7 игроков), шансов у андердога против камерунцев почти не было. Аладюру, рост которого составляет 172 сантиметра, даже нормальной формы не смогли сделать – из ситуации выходили, как могли.

Интересно, что первый момент возник как раз у ворот Камеруна. Не слишком уверенно сыграл Андре Онана, неудачно парировавший удар со штрафного, но защитник подстраховал кипера Аякса. На 6-й минуте Коморы получили еще один удар – прямая красная карточка для Абду за грубый подкат прямой ногой в голеностоп соперника.

5 сальто подряд: голкипер роскошно отметил выход в четвертьфинал Кубка Африки

Первый удар от хозяев. Абубакар немного не попал в нижний угол. Камерун создал еще несколько моментов, но в створ ворот с полевым игроком пробить так и не удавалось. Коморы против именитого соперника держались довольно уверенно. Лишь на 25-й минуте Аладюр впервые вступил в игру, но не после удара по воротам, а вовремя выйдя на перехват. При этом сыграл головой в пределах штрафной – может, ему не сказали, что он сегодня может использовать руки?

Первый удар в створ завершился голом. На 30-й минуте Аладюр не спас после удара Экамби метров с 12-ти. И тут же Коморы могли забивать в ответ, но двойной сейв Онана спас Камерун! Это был последний момент в первом тайме. Камерун только раз пробил в створ ворот с полевым игроком и забил. Зато Онана трижды вступал в игру – Коморы героически держались и пытались давать бой.

В дебюте второго тайма Камерун мог забивать второй раз, но защитник в перчатках совершил первый сейв, среагировав на удар Абубакара! Коморы в ответ могли организовать выход один на один – помешал неудачный прием мяча.

Что сотворил Аладюр? Это безумие! Левый защитник, а ныне вратарь совершил двойной сейв, сорвав овации. Удивительно! Шокированы были даже Коморы. На 65-й минуте не спас и Аладюр, но гол Абубакара был отменен из-за офсайда. Еще в одном эпизоде гостей спасла стойка.

Камерун все же укрепил свое преимущество. Экс-карпатовец Мартин Онгла ассистировал Абубакару, который финтом в стиле бразильца Роналдо положил на газон Аладюра и поразил ворота. Шестой гол Венсана на Кубке Африки – он укрепил лидерство в бомбардирской гонке.

Казалось, судьба матча решена, но и здесь Коморы не сдались. Аутсайдер пошел в атаку и забил роскошный гол! Юссуф М'Шангама записал в свой актив настоящий шедевр. Безумный удар со штрафного метров с 35-ти – прыжок Онана был напрасным.

На большее андердога не хватило. Аладюр на последних секундах записал в свой актив еще один сейв и точно станет обсуждаемой персоной сегодняшнего дня Кубка Африки.

Камерун предсказуемо вышел в четвертьфинал и сыграет с Гамбией. Сказка Коморских островов на Кубке Африки завершилась. Команда с честью покидает турнир, сенсационно выйдя в плей-офф, а в 1/8 финала завоевала много симпатий, достойно проиграв фавориту. Без номинального голкипера и в меньшинстве с 7-й минуты – шансов не было, но Коморы бились. Браво!