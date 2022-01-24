Поєдинок 1/8 фіналу КАН між Буркіна-Фасо та Габоном подарував не лише драматичну розв'язку у серії пенальті, а й красиве святкування.

Буркіна-Фасо обіграла Габон у післяматчевій серії 11-метрових із рахунком 7:6 (1:1 в основний час). Гравці обох команд не реалізували аж 5 пенальті. Вирішальним став постріл Ісмаїла Уедраого.

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Після цього удару Ерве Коффі, який був за межами штрафного, зірвався з ніг і видав розкішне святкування. 5 сальто поспіль – як квінтесенція всього матчу за вихід у чвертьфінал Кубка африканських націй. Відео швидко розлетілось соціальними мережами та стало вірусним.

In case you missed the #AFCON2021 action yesterday, Burkina Faso goalkeeper Herve Koffi showed everyone *exactly* how you should celebrate winning a crucial penalty shootout pic.twitter.com/4IW4VEuRcg — Superbru (@Superbru) January 24, 2022

Зауважимо, в 1/4 фіналу Кубка Африки Буркіна-Фасо зустрінеться із Тунісом, який напередодні мінімально переграв Нігерію (1:0). Поєдинок запланований на 29 січня.

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