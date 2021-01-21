В рамках 18-го туру АПЛ Фулхем у рідних стінах поступився Манчестер Юнайтед. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед на виїзді зустрічався із Фулхемом. Господарям вдалось забити швидкий гол – на 5-й хвилині Лукман отримав довгу навісну від Замбо-Ангісси, вийшов віч-на-віч із голкіпером та пробив повз нього. На 21-й Кавані своєчасно опинився на добиванні у штрафному майданчику і зрівняв рахунок.

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Після перерви манкуніанці вирвались уперед. Погба з дальньої дистанції шедеврально вистрілив точнісінько під ліву стійку – без шансів для голкіпера. "Дачники" одразу кинулись в атаку і до останніх хвилин матчу відчайдушно намагались зрівняти рахунок, однак більше забити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу МЮ – 1:2.

Завдяки цій перемозі "дияволи" випередили Манчестер Сіті на два залікові бали та очолили турнірну таблицю АПЛ, натомість Фулхем так і залишився на 18-му місці першості.

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