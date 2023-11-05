Металіст 1925 здолав Чорноморець у 13 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Штогрін відкрив рахунок в середині першого тайму, скориставшись зручною скидкою суперника. Форвард Чорноморця продовжив свою неймовірну забивну серію – 6 голів у останніх трьох матчах.

Металіст 1925 на очах Реброва оформив камбек з Чорноморцем, граючи понад тайм у більшості

Одеситів підставив Ієде, який ще до перерви нахапав 2 жовті (симуляція і небезпечна гра). Металіст 1925 вирвав перемогу завдяки "джокерам", які з'явилися на другий тайм. Борячук замкнув подачу Безуглого, а Моурі вдався більярдний удар з-за меж карного майданчика – 2:1.