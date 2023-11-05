Камбек імені "джокерів" у віддеоогляді матчу Металіст 1925 – Чорноморець – 2:1
5 листопада 22:52 - Читать на русском
Металіст 1925 здолав Чорноморець у 13 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
53’ Андрій Борячук
78’ Арі Моура
Андрій Штогрін 20’
Самсон Ієде 40’
20’ Андрій Штогрін
40’ Самсон Ієде
53’ Андрій Борячук
78’ Арі Моура
Штогрін відкрив рахунок в середині першого тайму, скориставшись зручною скидкою суперника. Форвард Чорноморця продовжив свою неймовірну забивну серію – 6 голів у останніх трьох матчах.
Металіст 1925 на очах Реброва оформив камбек з Чорноморцем, граючи понад тайм у більшості
Одеситів підставив Ієде, який ще до перерви нахапав 2 жовті (симуляція і небезпечна гра). Металіст 1925 вирвав перемогу завдяки "джокерам", які з'явилися на другий тайм. Борячук замкнув подачу Безуглого, а Моурі вдався більярдний удар з-за меж карного майданчика – 2:1.
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