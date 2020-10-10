17-річний гравець Ренна може опинитись у Серії А.

Реал визначився із пріоритетами на трансферному ринку – коштовний кривдник збірної України витіснив Погба

За повідомленням Tuttosport, на Едуардо Камавінгу претендує Ювентус. Наразі жодні деталі потенційного контракту невідомі. Видання зазначає, що туринці посилили свої переговорні позиції, відпустивши в оренду в Ренн захисника Ругані. Цікаво, що на француза претендують також Реал та ПСЖ.

Додамо, що 17-річний Камавінга розпочав погром збірної України на Стад де Франс – матч в підсумку завершився із катастрофічним рахунком 1:7.

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