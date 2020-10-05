Італійська Фіорентина не тільки відпустила Федеріко К'єза, а й зробила відразу кілька підписань в останній день трансферного вікна.

"Фіалки" оформили три трансфери, повідомляє офіційний сайт клубу.

К'єза офіційно перебрався до Ювентуса

Флорентійці за 6 млн євро підписали на 5 років оборонця збірної Аргентини Лукаса Мартінеса Кварту. Також склад Фіорентини поповнив лівий оборонець Антоніо Баррека – на правах річної оренди з Монако. А найгучнішим підписанням став екс-вінгер Наполі Хосе Марія Кальєхон. Він перебрався на Артеміо Франкі в статусі вільного агента.

Відзначимо, що в понеділок "фіалки" також втратили свій головний актив – Федеріко К'єза став гравцем Ювентуса за 10+40 млн євро.

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