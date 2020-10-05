Итальянская Фиорентина не только отпустила Федерико Кьезу, но и сделала сразу несколько подписаний в последний день трансферного окна.

"Фиалки" оформили три трансфера, сообщает официальный сайт клуба.

Кьеза официально перебрался в Ювентус

Флорентийцы за 6 млн евро подписали на 5 лет защитника сборной Аргентины Лукаса Мартинеса Кварту. Также состав Фиорентины пополнил левый защитник Антонио Баррека – на правах годичной аренды из Монако. А самым громким подписанием стал экс-вингер Наполи Хосе Мария Кальехон. Он перебрался на Артемио Франки в качестве свободного агента.

Отметим, что в понедельник "фиалки" также потеряли свой главный актив – Федерико Кьеза стал игроком Ювентуса за 10+40 млн евро.

Трансферный дедлайн (LIVE): Барселона договаривается с ПСЖ, три новичка Баварии