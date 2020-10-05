Вінгер покинув табір "фіалок" і приєднується до Юве, повідомляє офіційний сайт клубу.

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К'єза гратиме за туринців на правах оренди. Угода вартістю 10 млн євро розрахована на 2 сезони. Крім того, "Стара синьйора" зобов'язалась викупити нападника за 40 млн, якщо буде виконана одна з контрактних умов: Юве фінішує у топ-4, К'єза відіграє 60 % поєдинків або вихованець флорентійців заб'є 10 м'ячів і зробить 10 результативних передач.

У нинішньому сезоні Федеріко К'єза встиг зіграти 3 матчі в Серії А, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

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