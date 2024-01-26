Кальярі і Торіно відкривали програму 22-го туру Серії А. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Кальярі проводив перший матч після смерті найкращого бомбардира у свой історії – Луїджі Ріви. Зрозуміло, що перед стартовим свистком влаштували хвилину мовчання, а трибуни Сант'Елії сподівалися на гідне вшанування легенди.

Маліновський став найгіршим у матчі проти дна Серії А – Дженоа вирвала перемогу завдяки дурному пенальті

Перший тайм жорстко перекреслив очікування господарів. Торіно ошелешив острів'ян голами Сапати і Річчі – 0:2.

Вже у перерві Клаудіо Раньєрі провів 2 заміни, випустивши Паволетті та Віолу. Другий "джокер" приніс користь ближче до фінального свистка. Віола відіграв опікуна корпусом і фактично наосліп закрутив у дальню дев'ятку.

На більше острів'яни не спромоглися. Перемога дозволила Торіно закріпитися на десятій сходинці, відірвавшись від Дженоа Руслана Маліновського на 5 очок. Верона і Емполі Віктора Коваленка до кінця туру можуть опустити Кальярі в зону вильоту.

Досягти величі з бандитами і пастухами: найкращий бомбардир Італії зірвав рекордний трансфер, цілий острів замінив сім'ю