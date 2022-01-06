Кальярі обіграв Сампдорію та опустив команду Шевченка ближче до дна Серії А
Сампдорія приймала Кальярі в рамках 20-го туру Серії А. Читайте звіт матчу на Футбол 24.
Серія А, 20-й тур
Сампдорія – Кальярі – 1:2
Голи: Габ'ядіні, 18 – Дейола, 55, Паволетті, 71
Вилучення: Кандрева, 90+1 (С)
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Сампдорія швидко відкрила рахунок у зустрічі, завдяки влучному удару головної зірки господарів Маноло Габ'ядіні.
Після перерви гру під свій контроль повністю забрав Кальярі та не дозволив супернику завдати жодного удару, що принесло результат. Два голи у відповідь подарували гостям важливу перемогу.
Три очки піднесли Кальярі на 18-ту сходинку Серії А, обійшовши Дженоа, проте обидві команди продовжують залишатись у зоні вильоту. Сампдорія – 15-та.
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