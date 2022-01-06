Сампдорія приймала Кальярі в рамках 20-го туру Серії А. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Серія А, 20-й тур

Сампдорія – Кальярі – 1:2

Голи: Габ'ядіні, 18 – Дейола, 55, Паволетті, 71

Вилучення: Кандрева, 90+1 (С)

Аталанта – Торіно: черговий поєдинок Серії А не відбудеться через коронавірус

Сампдорія швидко відкрила рахунок у зустрічі, завдяки влучному удару головної зірки господарів Маноло Габ'ядіні.

Після перерви гру під свій контроль повністю забрав Кальярі та не дозволив супернику завдати жодного удару, що принесло результат. Два голи у відповідь подарували гостям важливу перемогу.

Три очки піднесли Кальярі на 18-ту сходинку Серії А, обійшовши Дженоа, проте обидві команди продовжують залишатись у зоні вильоту. Сампдорія – 15-та.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів