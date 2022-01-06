Сампдория принимала Кальяри в рамках 20-го тура Серии А. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Серия А, 20-й тур

Сампдория – Кальяри – 1:2

Голы: Габьядини, 18 – Дейола, 55, Паволетти, 71

Удаление: Кандрева, 90+1 (С)

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Сампдория быстро открыла счет во встрече, благодаря точному удару главной звезды хозяев Маноло Габьядини.

После перерыва игру под свой контроль полностью забрал Кальяри и не позволил сопернику нанести ни один удар, что принесло результат. Два ответных гола подарили гостям важную победу.

Три очка поднесли Кальяри на 18-ю строчку Серии А, обойдя Дженоа, однако обе команды продолжают оставаться в зоне вылета. Сампдория – 15-я.

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