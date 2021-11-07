Ювентус дотиснув Фіорентину в рамках 12-го туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Ювентус ризикував продовжити безвиграшну серію в чемпіонаті до чотирьох матчів. Гра проти Фіорентини була нервовою та інтенсивною, хоч і тривалий час без голів.

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В середині другого тайму Нікола Міленковіч отримав другу жовту, залишивши "фіалок" в меншості. Туринці влаштували штурм воріт суперника, але перемогу змогли вирвати лише завдяки курйозному голу Куадрадо. Колумбієць пробив із дуже гострого кута, коли всі чекали на простріл вздовж воріт.