Маліновський забезпечив Аталанті перемогу – відео гола та огляд матчу проти Кальярі

Україна — 09:00 4837
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Громов – про суддівство у матчі з Олександрією: Набридло це беззаконня – вся країна бачить, кому хочуть віддати медалі
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Гасперіні похвалив Маліновського і замахнувся на позиції грандівІталія — 08:15 7141
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Барселона розгромила Вільяреал: тактичний тріумф Сетьєна, шедевральний виступ Мессі, Суареса й Грізманна, Асенхо – геройІспанія — 03:56 4352
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Кальярі – Аталанта: розкішний Маліновський провів найкращий матч в Італії, ставши головним фактором перемогиІталія — 00:05 8551
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Мілевський і ще 9 гравців Динамо Брест захворіли коронавірусом – один із українців перебуває в лікарніСвіт — 5 лип 3766