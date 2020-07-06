Маліновський забезпечив Аталанті перемогу – відео гола та огляд матчу проти Кальярі

Аталанта переграла Кальярі в рамках 30-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу Кальярі – Аталанта на Футбол 24.

Аталанта здобула 10-у перемогу поспіль у всіх турнірах. У грі проти Кальярі три очки бергамаскам фактично забезпечили дії Маліновського. Руслан заробив пенальті, з якого був забитий єдиний гол у звітній зустрічі.

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Після цього матчу Аталанта набрала 63 очки і тепер відстає від третього Інтера лише на один пункт. У Кальярі залишилося 39 очок та 11-та сходинка у турнірній таблиці Серії А.