Кальярі приймає Аталанту в 12-му турі чемпіонату Італії. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Кальярі – Аталанта стартує о 21:45 за Києвом. Бергамаски після 11-ти турів претендують на ЛЧ, набравши 19 пунктів – стільки ж має і Рома, яка в неділю зіграє з Венецією. Кальярі вирішує зовсім інші завдання, адже замикає турнірну таблицю, маючи тільки 6 очок і одну перемогу в сезоні.

Руслан Маліновський розпочне поєдинок у стартовому складі. У попередньому матчі ЛЧ проти Манчестер Юнайтед (2:2) українець вперше у сезоні не з'явився на полі. Загалом в активі 28-річного Маліновського 2 голи та 1 асист в 11-ти поєдинках Серії А.

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Кальярі – Аталанта: стартові склади

Кальярі: Краньйо, Саппа, Годін, Карбоні, Лікоянніс, Белланова. Стротман, Марін, Дейола, Нандес, Педро.

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, Деміраль, Паломіно, Меле, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Пашаліч, Маліновський, Сапата.